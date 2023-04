BELLUNO - Vede un portafogli per terra, lo raccoglie, chiama il 113, gli agenti risalgono al proprietario che in poche ore ne torna in possesso. Gesto di onestà e civismo ieri davanti al Super W di Belluno dove un uomo che stava entrando nel supermercato ha notato sull’asfalto il portafogli.



LA CHIAMATA

Lo ha raccolto, dentro c’erano una banconota da 100 euro, due carte di credito e la patente. Non ci ha pensato due volte: ha chiamato subito il 113, l’operatore gli ha chiesto di attendere l’arrivo della Volante che in pochi minuti si è presenatata sul posto. Gli agenti hanno ricevuto in consegna il portafogli. Con gli estremi della patente, al terminale sono risaliti all’indirizzo del titolare e in pochi minuti lo hanno raggiunto a casa dove stava cercando di ricostruire i luoghi percorsi in mattinata immaginando dove potesse averlo perso. Non tanto per i soldi visto che l’importo era modesto, ma per la complicata trafila necessaria per sostituire la patente smarrita e le carte di credito. Nulla di tutto ciò è stato necessario grazie all’onestà dell’uomo che aveva trovato il portafogli a terra davanti al supermercato.



IL PRECEDENTE

E che i bellunesi siano persone per bene e un po’ sbadate, è confermato da un analogo episodio che risale alla scorsa settimana quando, sempre davanti a un supermercato, l’A&O di piazza Martiri, una signora aveva notato per terra l’inconfondibile rettangolo cartaceo di un assegno.

Lo aveva raccolto e l’importo l’aveva fatta impallidire: 64mila euro. Anche in questo caso, stessa procedura di ieri: ha chiamato la Volante, ha consegnato agli agenti l’assegno; tramite la banca è stato possibile risalire al beneficiario che doveva utilizzare l’importo per chiudere il mutuo. Quando si è visto arrivare i poliziotti con l’assegno che temeva di aver perduto, ha tirato un sospiro di sollievo. Il mutuo poteva essere chiuso.