PINCARA (ROVIGO) - Quale può essere la probabilità di ritrovare il proprio portafogli con dentro oltre mille euro in contanti caduto ad un casello autostradale? Zero. Ma così non è stato per un operaio di origini straniere residente in provincia di Treviso, che proprio mentre era alla Stazione dei carabinieri del proprio Comune per sporgere denuncia è stato chiamato al telefono dai carabinieri che gli annunciavano il ritrovamento del portafoglio e di tutto il denaro contenuto. Dietro a questa storia fortunata c'è il gesto di un pensionato di Pincara, che il portafogli l'ha trovato e raccolto, vicino alla barriera di Badia Polesine dell'A31 Valdastico. Poi, il giorno dopo, si è presentato dai Carabinieri dicendo: «Vorrei che si restituisse a chi l'ha smarrito». Un gesto che gli stessi militari commentano con enfasi: «Un piccolo ma significativo fatto che fa bene alla collettività: checché si possa pensare, infatti, l'onesta non è "merce" così rara. Una bella storia di onestà e correttezza». Il comandante della Stazione di Fiesso si è attivato per le ricerche e, in brevissimo tempo, ha individuato il proprietario, riuscendo a rintracciarlo telefonicamente. Tanto stupito quanto felice, l'operaio si è precipitato a Fiesso, dove ha riavuto il portafoglio con dentro soldi e documenti. Ma soprattutto, ha potuto incontrare e ringraziare, con una vigorosa stretta di mano il pensionato.