di Pio Dal Cin

CONEGLIANO (TREVISO) - Restituisce il portafogli alla storica cliente che se lo dimentica dopo la colazione. Lorenzo Fresc, residente a Parè, dipendente proprio della centralissima pasticceria di via XX Settembre a Conegliano, ricostruisce quegli istanti: «Non l'ho nemmeno aperto. Non mi interessava sapere cosa ci fosse dentro, volevo solo che lo riavesse».