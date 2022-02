San Pellegrino-Falcade, la pista degli innamorati che spopola sui social

FALCADE (BELLUNO) - La luce delle stelle, la magica atmosfera del bosco di notte, il silenzio avvolgente di luoghi totalmente immersi nella natura. Un contesto ideale per far capitolare le fanciulle e conquistarne il cuore. E, manco a dirlo, siamo nel periodo giusto, quello degli innamorati e di San Valentino.

Narra la leggenda (che probabilmente tanto leggenda non è) che a Falcade, i giovani addetti alla sistemazione delle piste da sci, facessero salire sui gatti delle nevi le ragazze dei sogni per stupirle portandole nei posti più affascinanti e romantici della zona. Ed è da questa storiella che i gestori del comprensorio sciistico di Falcade e del Passo San Pellegrino hanno pensato di valorizzare quel percorso così suggestivo segnalandolo agli sciatori e chiamandolo, non a caso, Pista degli innamorati. Sulle mappe della ski area l'itinerario è apparso per la prima volta una ventina di anni fa, contrassegnato con una lunga linea blu (il colore che indica le piste facili) che parte da Col Margherita (a 2514 metri di altitudine) e arriva a Falcade snodandosi tra paesaggi di una bellezza inaudita.

DOLCI PENDENZE

Il successo tra i turisti è stato immediato. Per una volta di una pista non venivano messi in risalto i muri dalle inclinazioni da brivido, ma, al contrario, la dolcezza delle pendenze e soprattutto le attrattive dei paesaggi da cartolina che attraversa. Poi sono arrivati i social a rendere la Pista degli innamorati uno dei luoghi più instagrammati dell'intero carosello Dolomiti Superski. Ma ecco quali sono le sue caratteristiche e i consigli per godersela al meglio. Va subito detto che non può essere innevata artificialmente, passando in zone defilate rispetto al resto del comprensorio, e che quindi viene aperta solo dopo abbondanti nevicate: ecco perché in questo periodo di siccità è chiusa nel suo tratto centrale (mentre nella vallata si scia regolarmente), mala situazione potrebbe cambiare la prossima settimana se davvero arriverà la tanto attesa perturbazione atlantica (per gli aggiornamenti: www.skiareasanpellegrino.it).



IL PERCORSO

Il tracciato della Pista degli innamorati inizia in cima al Col Margherita, un balcone panoramico affacciato sulle Pale di San Martino con il Gruppo del Focobon bene in evidenza. Proprio qui si trova il Rifugio In Alto, inaugurato durante la stagione invernale 2019/20. Da lì scende dolcemente verso il Passo Valles. La prima parte della discesa è una rossa, non particolarmente impegnativa. Più ripida nel suo primo tratto iniziale e poi sempre più dolce. Da Col Margherita si scia con di fronte lo spettacolo offerto dal Gruppo delle Pale di San Martino: bellissime del guglie del Focobon e del Monte Mulaz che dominano imperiose l'orizzonte. La pista in questo tratto è praticamente dritta e si caratterizza per vari dossi, saliscendi non ripidi e parecchio divertenti da superare. Ben indicato è il bivio che devia verso il Passo Valles da dove le pendenze si fanno ancor più docili (attenzione: da qui, per adesso, la pista è chiusa). In questa zona lo scenario regala scorci spettacolari ovunque si svolga lo sguardo. Sulla destra distese sconfinate di prati imbiancati, sulla sinistra le vette dolomitiche che superano i 3000 metri di altitudine e spuntano tra le alture che cingono il tracciato. Il punto panoramico più ambito lo si riconosce dalla grande cornice in legno che inquadra il paesaggio sullo sfondo, dominato dai riconoscibilissimi profili del Monte Pelmo e del Monte Civetta. Da lì allo storico rifugio Capanna Passo Valles, direttamente sul passo, è un attimo.



PALE E PELMO

La Pista degli innamorati prosegue oltre il Valles nella sua parte più romantica. L'itinerario procede sotto le Pale di San Martino, in un contesto fiabesco, per continuare attraverso un nucleo di caratteristici tabià (le tipiche baite di legno) e per poi inoltrarsi in un incantevole bosco di larici. Ogni tanto la fitta foresta lascia intravedere le montagne circostanti come il Monte Civetta, che al pomeriggio appare illuminato dai raggi del sole, quasi fosse un attore sotto i riflettori del palcoscenico. Poi, a quota 1560 metri, si sbuca sulla pista Rossignol (regolarmente aperta) che inizia dalla località Le Buse dove comincia l'ultimo tratto della Pista degli innamorati che termina in paese a Falcade.