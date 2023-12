Pista da Bob a Cortina, Zaia rivela la data. Salvini: «Non si può scippare al Veneto una parte delle sue competizioni»

VENEZIA - È sempre viva la questione pista da bob per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Stamani, lunedì 11 dicembre, è intervenuto nuovamente il governatore del Veneto Luca Zaia, spiegando il modus operandi sul progetto che prevederebbe la sede di Cortina per il bob: «Abbiamo fatto una cabina di regia che prevedeva la possibilità di valutare fino in fondo un progetto 'light', che non significa con meno strutture, ma con finiture diciamo normali. Se questo sarà possibile - ha proseguito Zaia - il 13 dicembre lo sapremo, e quindi si continuerà eventualmente su quella strada».

«Se il Cio accetterà, è una partita che dovrà vedere il Governo - ha aggiunto Zaia -, è pur vero che le Olimpiadi sono state assegnate sulla base di un dossier, che prevedeva anche il bob, che ricordo è il più vecchio del mondo, ed è iconico. È irrinunciabile», ha concluso.

Sulla questione torna a insistere anche Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti: «Il bob deve essere a Cortina.

«Le Olimpiadi sono Milano e Cortina, non si può scippare al Veneto una parte delle sue competizioni - ha aggiunto il vicepremier - Diciamo che in passato si è perso un pò di tempo, qualche anno, visto che le Olimpiadi le abbiamo vinte quattro anni fa. Io mi sto impegnando con la squadra di tecnici di eccellenza del Ministero, per garantire di fare in tempo, senza spendere un euro in più per fare scendere gli olimpionico di bob a Cortina» ha concluso.