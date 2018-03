â€‹Nevicate e pericolo valanghe: chiusi due passi dolomitici

Allerta meteo di Veneto strade:

In mattinata copiose nevicate sulla parte settentrionale del Bellunese oltre i 1000 metri di quota - scrive in una nota - con 30/40 cm sui passi raccomandano di prestare particolare attenzione per la possibile presenza di tratti ghiacciati nelle zone più fredde. Visti gli apporti nevosi e folate di vento, vengono chiusi i seguenti passi:

- S.P. 24 “del passo Val Parola” dal Falzarego al km 5+217 (confine Provincia di Bolzano);

- S.P. 638 “del passo Giau” dalla progressiva km 0+000 (località Pocol) al km 18+900 bivio Posalf;

Si raccomanda di ridurre la velocità prestando attenzione per la possibile presenza di mezzi

sgombraneve in azione.

Ancora maltempo anche in Trentino Alto Adige, in attesa delle schiarite previste per domani. Pioggia e temperature non sempre primaverili stanno caratterizzando le giornate prima della Pasqua, con la chiusura in montagna delle strade di Passo Gardena e Passo Valparola per motivi di sicurezza. Il pericolo di valanghe risulta marcato (grado 3 in una scala da 1 a 5) in Alto Adige e alle quote più elevate in Trentino e forte (grado 4) nella zona nord-ovest dell'Alto Adige. In Alto Adige temporali tra la Val Sarentino e Bassa Atesina con grandinate a Termeno e Salorno.



Neve fresca per la Val di Fleres 32 centimetri, Meranza-Valles 30 cm, e Ciampinoi-Gardena Gr”den 23 cm. In alcuni tratti stradali c'è l'obbligo di catene per i mezzi pesanti. Rovesci sparsi anche in Trentino, con neve nelle zone di Vermiglio e di Lavarone, che dovrebbero terminare con l'arrivo di vento da nord in serata. Neve fresca per 27 centimetri a Passo Valles, 35 cm a Passo Rolle, 27 cm a Passo San Pellegrino.

