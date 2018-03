Pioggia e grandine: caduta alberi e frana di grossi massi sulla strada

di Paola Treppo

FRIULI -in Friuli con una notte di intense. Sulla strada provinciale 21, trae Terzo disi sono staccati due grossiintorno alle 6 di oggi. I, del diametro di circa un metro, un metro e mezzo, sono finiti sulla carreggiata e sono per un caso non hanno colpito le automobili in transito.Sono stati i passanti a dare l'allarme, facendo accorrere sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e il personale di Fvg Strade. I due massi sono stati rimossi intorno alle 7 e 30 e, a seguito di un sopralluogo eseguito dai tecnici della protezione civile, è emerso che il versante da cui sono precipitati è interessato da uno. Siamo all'altezza del chilometro 5, vicino alla fontana delle Tre Croci, dove passa anche l'oleodotto. In giornata sarà valutata la possibilità di chiudere la provinciale. Dalle 8 di oggi, sia nel Medio Friuli che nel Friuli Collinare si sono registrate diversePompieri e vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per caduta alberi nel comune di San Canzian d’Isonzo (Gorizia). La marea aha raggiunto il picco di 1,27 metro alle 21.36 di ieri, 30 marzo. La marea aha raggiunto, invece il picco di 2,63 metri alle 21.37.Il Friuli è interessata da un sostenuto afflusso di correnti molto umide e instabili, da SudOvest in quota, da Sud o Sud-Est nei bassi strati, con raffiche del vento sul mare fino a 60 Km/h. Nelle ultime 12 ore le precipitazioni, con pioggia fino a 1800 metri circa e neve alle quote superiori, sono state intense e distribuite irregolarmente sulla zona montana, con picchi compresi fra 30 e 80 millimetri; valori inferiori sono stati registrati sulla Carnia occidentale.Nelle prossime ore continuerà a essere presente un sostenuto flusso meridionale con un probabile temporaneo rinforzo del vento, con 60-70 km/h sulla costa, dovuto al passaggio di un fronte fra le 8 e le 12, con un probabile nuovo incremento delle precipitazioni su tutta la regione, particolarmente però sulla zona montana centro-orientale.Nel pomeriggio, con la formazione di una depressione sulle Alpi sono attese ancora correnti meridionali umide, che saranno decisamente più moderate soltanto in serata. Con l'arrivo di aria più fredda in quota è atteso un abbassamento della quota neve fino a 1200 m circa, localmente fino a 1000 metri sulla catena carnica a confine con l'Austria e nel Tarvisiano e probabili temporali su pianura e costa. Dalla tarda serata le precipitazioni cesseranno.++ IN AGGIORNAMENTO ++