Frana minaccia una casa: evacuata una donna con i suoi gatti

di Paola Treppo

TREPPO CARNICO (Udine) - Nella tarda mattinata di oggi, sabato 31 marzo, nel comune diLigosullo, poco dopo le 11, unasi è staccata da un versante sopra via Saverie.La località carica è stata raggiunta dai pompieri del Distaccamento di Tolmezzo per una valutazione della situazione. Sul luogo anche un funzionario dei vigili del fuoco. Il problema è rappresentato dalla presenza di un’che sorge proprio ai piedi del pendio.Per precauzione, nel pomeriggio, l’unica abitante della casa è stata. Si tratta di una donna di 50 anni che vive con i suoi gatti. Potrà rientrare nell’edificio sono quando ci sarà la certezza che lo, a causa delle piogge, non avanzi ulteriormente raggiungendo la casa e danneggiandola.Sul posto sono intervenuti gli amministratori locali e i tecnici dell’acquedotto. La prima chiamata, infatti, segnalava una perdita dovuta alla terra finita dentro ad alcune vasche di raccolta dell’acqua, giunta a lambire il cortile della dimora.