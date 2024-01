BELLUNO - Inizio anno amaro per gli oltre 60.000 pensionati bellunesi, che per far fronte alle spese quotidiane , ma anche bollette dell’energia, del riscaldamento e utenze varie, si trovano con un assegno mensile con un aumento che non copre per la più parte dei casi il caro vita. Il decreto ministeriale lavoro – economia dispone infatti un adeguamento all’inflazione pari a + 5,4%. « Gli aumenti sono insoddisfacenti - commenta Maria Rita Gentilin dei pensionati di Spi Cgil -, perch é d’accordo che fino a 2730 euro lordi la rivalutazione è stata del 100 per cento, ma oltre tale cifra è stata tagliata. E sono anni che ormai si verifica una sforbiciata ai danni di queste fasce di reddito, significa che stiamo impoverendo il ceto medio, perch é l’unico modo che il pensionato ha per continuare a mantenere inalterato il proprio potere d’acquisto è proprio la rivalutazione » .

IL MECCANISMO

Le pensioni di tutte le categorie sia previdenziali che assistenziali sono infatti collegate al valore dell’aumento dei prezzi al consumo, registrato ogni dodici mesi dall’ I stat. Inps provvede ogni anno, solo in caso di aumento, ad adeguare gli importi degli assegni alla differenza tra l’indice dei prezzi dell’anno precedente e quello attuale. Le variazioni in negativo non hanno conseguenze. Per questo il meccanismo è definito indicizzazione, perequazione automatica oppure anche rivalutazione delle pensioni. Questa, negli ultimi anni, per effetto di varie norme di legge che hanno tentato di arginare l’aumento della spesa complessiva, non si è applicata al 100 per cento su tutti gli assegni ma in maniera inversamente proporzionale al valore della pensione. Quindi, anche nel caso di questo 2024, l’incremento del 5,4% dell’assegno pensionistico, sulla base delle decisioni governative, è stato applicato per “scaglioni” nel seguente modo: 100% cioè, del 5,4% per le pensioni sino a 4 volte il trattamento minimo, 2.271 euro mensili (nel bellunese sono 13mila), 85% cioè, del 4,59% per le pensioni superiori a 2.271 euro e sino a 2.839 euro (taglio di oltre 5%) , 53% cioè, del 2,862% per le pensioni superiori a 2.839 euro e sino a 3.407 euro (taglio di oltre 22%) , 47% cioè, del 2,538% per le pensioni superiori a 3.407 euro e sino a 3.975,65 euro (taglio di oltre il 28%) . Per le pensioni superiori sono previste rivalutazioni del 37 e 22%. Solo per l’anno in corso, una piccolissima parte delle risorse tagliate alle pensioni sono utilizzate per un lieve aumento alle pensioni inferiori al minimo, mentre è stato cancellata la maggiorazione per gli ultra 75enni.

IL QUADRO

« Il caro vita pesa sempre di più e se la rivalutazione non è adeguata si fa fatica ad arrivare a fine mese - ricorda Maria Rita Gentilin - . La prima fascia, sotto i 2730 euro lordi, è quella degli operai che hanno lavorato per più di 40 anni, e sono proprio tali figure che hanno dato al paese parecchio e quindi meritano di più. Anche il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno ha detto che bisogna fare attenzione agli anziani e che non bisogna lasciarli da soli, e riscontriamo nei fatti che purtroppo non è davvero così. Con grande rammarico notiamo che il concetto di dare a tutti quello che è dovuto, anche in questo caso purtroppo disatteso » .

LA TENDENZA