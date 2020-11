Party abusivo: sedici giovanissimi, alcuni minorenni, si mettono nei guai

BELLUNO - Sedici giovanissimi, alcuni dei quali minorenni, sono stati fermati e sanzionati dalle forze dell'ordine per violazione delle disposizioni anti-contagio mentre partecipavano da un party abusivo a base di alcolici, in un'area sottostante il Ponte degli Alpini, a Belluno. Scoperti da agenti e carabinieri, ieri sera, hanno tentato di fuggire ma sono stati raggiunti dalle forze dell'ordine, identificati, e sottoposti a sanzioni amministrative per violazione del Dpcm per la prevenzione e il contrasto al virus.

