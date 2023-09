Operaio stritolato dalla seggiovia, sarà lutto cittadino. Cosa è successo? «Incomprensioni nelle comunicazioni»

LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - Il giorno in cui si svolgeranno i funerali di Massimo Crepaz, il 57enne di Livinallongo del Col di Lana morto lunedì 4 settembre 2023 in seguito ad un incidente sul lavoro mentre stava compiendo opere di manutenzione sulla seggiovia Padon, nel comune di residenza, si osserverà il lutto cittadino. La data delle esequie non è ancora stata fissata in attesa dell'esito dell'autopsia dalla quale si attendono chiarimenti sulla dinamica dell'accaduto. Al vaglio della magistratura di Belluno vi sono, in particolare, le ipotesi di incomprensioni nelle comunicazioni tra i vari tecnici impegnati nelle procedure di controllo dell'impianto a fune.