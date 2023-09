Scende dal rifugio con la moglie e gli amici, escursionista stroncato da malore

FALCADE - Alle 13.10 circa è scattato l'allarme per un escursionista colto da malore all'altezza di Forcella Pradazzo, mentre con la moglie e una coppia di amici stava scendendo dal Rifugio Laresei. Il primo a mettere in atto le manovre di rianimazione di G.B., 79 anni, di Castelguglielmo (Rovigo), un medico casualmente sul posto. Purtroppo inutili i tentativi. Al personale medico di Falco 2 sbarcato nelle vicinanze non è restato che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto una squadra del Soccorso alpino della Val Biois, che ha trasportato la salma fino a Passo Valles, dove attendevano i Carabinieri. I soccorritori hanno accompagnato a valle anche la moglie e gli amici.