«Sarà questa società - ha spiegato - che si occuperà di tutto: sponsorizzazioni, rapporti con i fornitori, comunicazione, aspetti legati alla logistica». «Io da oggi mi faccio da parte - ha concluso Zaia - ma su questo straordinario evento abbiamo investito 212 milioni di euro per portare, anzi, per riportare le Olimpiadi in Veneto, senza peraltro dimenticare che nel 2021 a Cortina si terranno anche i Campionati del mondo di sci».