Nevegal, primo stop alla new.co. ​Oggi la decisione sullo scioglimento

BELLUNO - Nevegàl: la maggioranza frena il sindaco. Una riunione fatta di tensione e schiettezza, quella di venerdì sera a Palazzo Rosso. Il sindaco Jacopo Massaro ha convocato i suoi capigruppo e i tre presidenti di commissione. Erano quindi presenti Giangiacomo Nicolini, per la lista Belluno D+ , Marco Ciociano Bottaretto capogruppo di InMovimento, Massimo De Pellegrin, capogruppo di Insieme per Belluno, Walter Cibien per la I commissione (Bilancio, programmazione, attività economiche e produttive, organizzazione e personale, società a partecipazione comunale), Ida Bortoluzzi per la II commissione (Urbanistica, viabilità, traffico e trasporti, lavori pubblici, ambiente e servizi tecnologici) e per la III commissione (Scuola, sanità, servizi sociali, iniziative culturali e decentramento).