​Lutto all'Auser Al Castello di Feltre: è morto Neri Colle

FELTRE (BELLUNO) - Lutto per l'Auser di Feltre. È morto il socio del sodalizioe questo ha creato grande dolore all'interno dell'attivissima Associazione (ex circolo) Auser Al Castello di Feltre, che ha appreso della scomparsa, avvenuta mercoledì dell'amico, socio e volontario.. Abitando in un appartamento popolare dell'Azienda Feltrina, vicino agli uffici Auser, quotidianamente frequentava la sede dell'associazione ed era un riferimento di spensierata, e a volte allegra, socializzazione, con altri soci Auser, delle tante sue esperienze di vita. Svolgeva, in alcuni periodi dell'anno, attività volontaria di sussidiarietà all'Area Archeologica di Feltre. Franco Piacentini lo ricorda