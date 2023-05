VALLE DI CADORE - Hanno effettuato tutte le manovre di pronto intervento gli operatori della struttura di Venas, in comune di Valle di Cadore, quando si sono trovati davanti l'ospite che stava soffocando dopo aver mangiato un dolce, ma nemmeno il personale inviato dal Suem 118 ha potuto salvare l'ex ciclista, e grande appassionato di mountain bike Dennj Saviane, 45 anni alpagoto, che lì si trovava da un po' di tempo. Era successo ad inizio settimana, venerdì 12 maggio sono stati celebrati i funerali seguiti dalla tumulazione nel cimitero di Cornei d'Alpago. Stava mangiando delle brioche quando ha cominciato a manifestare i segnali del soffocamento tanto che gli operatori, appena viste le difficoltà, sono subito intervenuti seguendo i protocolli che pianificano le diverse azioni, dalla manovra di Heimlich al massaggio cardiaco ma per Saviane non c'è stato nulla da fare.

Il dramma si è consumato nella Comunità Alloggio di Venas dove si trovava per un periodo di riabilitazione, nella struttura trovano accoglienza persone con problemi vari, sono 16 i posti, ed è gestita dalla Cooperativa Le Valli dal 1997 nello stabile già scuole elementari della frazione del comune di Valle.