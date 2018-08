di Gabriele Pipia Olivia Bonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Era accovacciato su se stesso, a pochi passi dalla strada e dai binari ferroviari, in un punto dove poteva facilmente essere notato dai passanti. Massimiliano Vazzana, ventiduenne bellunese, probabilmente era senza vita da qualche ora o addirittura dalla notte. Si tratta di sospetta overdose: il suo corpo, senza segni di violenze, è stato rinvenuto ieri mattina alle 12 lungo via della Pace in un'area utilizzata dalle ferrovie, proprio di fronte al Tribunale di Padova. Vicino al corpo del ragazzo c'erano una sostanza...