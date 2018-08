© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Il cadavere di un ragazzo di 22 anni è stato rinvenuto nella mattina del 20 agosto in via della Pace, a ridosso dei binari della ferrovia. Il giovane, bellunese, era già noto alle forze dell'ordine per problemi di droga. Il pm ha disposto l'autopsia. Sul posto polizia locale.