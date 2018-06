Ancora un morto in montagna â€‹La roccia si stacca, precipita giù

GLI INCIDENTI DI IERI

AURONZO DI CADORE - Tragico incidente in montagna questa mattina alle 8: un. Questo è il terzo gravissimo incidente in 24 ore sui nostri monti.Tre amici, due uomini e una donna, stavano salendo la normale quando, arrivati a circa, si sono accorti di esseree di trovarsi una ventina di metri più sopra. Hanno così deciso di calarsi assicurandosi a un appiglio, ma non appena il primo di loro ha iniziato a calarsi,. L'elicottero del Suem arrivato sul posto, ha prima imbarcato i due compagni, fermi in una nicchia, con un verricello di 20 metri e ha poi allo stesso modo provveduto al recupero del corpo senza vita del rocciatore - 46 anni, di nazionalità tedesca - trasportato a valle, dove era presente anche personale del Sagf.