Colpo di calore su un ripido pendio: donna trasportata a valle in barella

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUJA e GEMONA DEL FRIULI (Udine) -durante unasuldel Friuli per una donna didi 54 anni. La friulana si è sentita male mentre stava facendo la discesa dalla cima. Sul posto c'erano i volontari del soccorso alpino del Cnsas Udine e Moggio Udinese che stavano facendo una esercitazione col Cai e che sono intervenuti subito in suo aiuto.In accordo con la centrale Sores di Palmanova, che è stata informata, i volontari hanno prestato i primi soccorsi alla donna coi propri sanitari, un medico e due infermiere. La donna, non in gravi condizioni, è stata comunque issata su una, che i tecnici sono scesi a piedi a prendere a Sella Foredor, trecento metri di dislivello più in basso. La barella è stata calata sulle corde lungo ildove la 54enne è stata colta dal malore, a quota 1300 metri, e l’hanno trasportata nei parcheggiati a Sella Foredor; il soccorso nella giornata di oggi, domenica 17 giugno.