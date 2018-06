Ciclista precipita in un dirupo: è gravissima in ospedale

di Vittorino Bernardi

POSINA - Intervento del Soccorso alpino di Schio e dell’elisoccorso di Verona nel primo pomeriggio di oggi al, al confine con, per recuperare una ciclista residente nel bergamasco che poco dopo le 12.30 nell’affrontare unin direzione Posina ha perso il controllo della bicicletta e dopo una cinquantina di metri è, sotto gli occhi degli amici d’escursione che hanno lanciato l'allarme al 118 che ha attivato una squadra del soccorso alpino.Giunti sul posto i soccorritori hanno allertato l'elisoccorso del Suem di Verona che ha trasportato la donna nel: non corre pericolo di vita ma le sue condizioni sono gravi per leriportate nella rovinosa caduta.