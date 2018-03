â€‹Mercato, «stop all'accattonaggio». Scattano i controlli dei vigili

di Eleonora Scarton

FELTRE - Basta accattonaggio nei giorni di mercato: l'amministrazione comunale di Feltre dà mandato alla polizia locale di aumentare i presidi in centro città. Nei giorni scorsi l'assessore al commercio Debora Nicoletto, insieme al comandante della polizia locale Filiberto Facchin, la dirigente del settore urbanistica Enrica De Paulis e la responsabile dell'ufficio commercio Graziella Bonan hanno incontrato gli ambulanti del mercato. «Un incontro molto positivo in cui ci siamo confrontati sulla situazione e dove sono state avanzate delle richieste su cui ragioneremo e cercheremo di capire se possano o meno essere attuate», dichiara Nicoletto. Attualmente, al mercato di Feltre ci sono 155 posti; 120 gli ambulanti sempre presenti.Una delle cose su cui si è discusso è stata quella delle date. «Il giorno di Natale e il primo gennaio 2019 cadranno di martedì specifica l'assessore - Abbiamo quindi convenuto di spostare il mercato alle domeniche precedenti, quindi 23 e 30 dicembre. Una decisione unanime presa tra le parti». È evidente che per loro sono giornate di lavoro e in qualche modo andavano recuperate. Altra giornata critica sarà il venerdì della 24 ore Castelli in programma l'8 e 9 giugno. In questa occasione, per permettere agli organizzatori di allestire le varie strutture, la chiusura del mercato viene anticipata di un'ora. «Cercheremo di mediare e capire se sia possibile trovare una soluzione diversa che permetta agli organizzatori dell'evento ciclistico di poter preparate ciò che c'è da preparare e agli ambulanti di poter svolgere per intero il loro lavoro, essendo giugno e quindi con più gente che passeggia in centro, senza dover per forza anticipare lo smontaggio dei loro banchi», aggiunge Nicoletto.Oltre agli aspetti tecnici, l'incontro fra le parti è stata occasione di confronto e scambio su quelle che possono essere le problematiche che gli ambulanti rilevano e quelle che possono essere le migliorie che la giunta può introdurre per favorire una categoria importante per il territorio. «I presenti hanno avanzato delle richieste, più o meno concretizzabili, soprattutto dal punto di vista burocratico dichiara l'assessore ma che abbiamo chiesto di formalizzare in modo scritto affinché diventino per gli uffici traccia per poter poi andare, ove possibile, a modificare il regolamento». Le richieste sono state diverse, e molto tecniche, come, per esempio, quella di poter far slittare i banchi verso il basso nel momento in cui ci siano dei posti liberi (ad esempio ce n'è una quindicina perché i concessionari hanno lasciato le licenze). «Un'altra problematica emersa è stata poi quella dell'accattonaggio: gli ambulanti ci hanno chiesto di presidiare di più chiude la Nicoletto Non hanno riferito di situazioni particolarmente gravi anche se a volte c'è dell'insistenza da parte di chi chiede l'elemosina che può risultare fastidiosa. Tenendo conto che l'accattonaggio non è un reato, abbiamo dato mandato alla polizia locale di Feltre - e inoltre - manderemo una comunicazione ai carabinieri - affinché ci sia un presidio maggiore del centro cittadino nei giorni di mercato in modo tale che una maggiore presenza possa fungere da deterrente per comportamenti di potenziale disturbo per chi si reca in centro».