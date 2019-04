«Non sto bene». Era meningite Ricoverata in condizioni gravissime

di Lauredana Marsiglia

BELLUNO Era andata dal medico perché non si sentiva bene. Un paio di giorni dopo il crollo e la corsa verso l'ospedale. Era domenica quando l'ambulanza è sfrecciata dall'verso l'dicon a bordo una donna di 84 anni, alpagota, vittima del batterio niesseria meningitidis (meningococco), il batterio della. Dopo gli accertamenti clinici per scoprire quale fosse l'agente patogeno responsabile dell'infezione, la donna è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Martino di Belluno. È in prognosi riservata. Il batterio di cui è stata vittima alberga nelle alte vie respiratorie (naso e gola) di moltissime persone che sono prevalentemente portatrici sane e asintomatiche.