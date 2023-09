TRICHIANA (BELLUNO) - Incidente mortale a mezzogiorno e mezzo di venerdì 29 settembre a Trichiana, alle porte di Mel, nel comune di Borgo Valbelluna, in via Croce Ponte Ardo. Una carambola spaventosa ha coinvolto una Fiat Panda, vittima dello schianto un uomo, morto sul colpo. Sono ancora da stabilire le cause per le quali la Panda è finita fuori strada, sul posto il 118 e i vigili del fuoco.