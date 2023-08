Un malore in farmacia e si accascia: inutili i soccorsi muore a 62 anni

CALALZO - Un malore fatale, di probabile origine cardiaca, ha stroncato la vita di Maurizio Monego 62 anni di Calalzo di Cadore.

La tragedia ieri mattina in territorio comunale di Lozzo, scattato l'allarme si sono attivati i soccorsi, l'elicottero del Suem 118 è atterrato nei pressi della zona industriale all'ingresso sud del paese, dove inizia la variante al centro abitato, dove i sanitari hanno messo in atto tutte le manovre rianimatorie per strappare l'uomo alla morte, ma non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto sul posto.

L'ALLARME

Erano le 10.59 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa del Servizio di urgenza ed emergenza medica a Pieve di Cadore che segnalava il malore dell'uomo che era caduto al suolo vicino alla farmacia dove probabilmente si stava recando; subito si è alzato in volo Falco 1 che in pochi minuti era sul posto. Lo sconcerto delle persone presenti, molte vista l'ora e il periodo di alta stagione estiva e la posizione del luogo che insiste sulla statale 51 bis di Alemagna sempre molto trafficata, è stato grande ed è diventato cordoglio visto il funesto esito dell'intervento. Maurizio Monego non era sposato, abitava nelle case di residenza popolare in località Orsina, lascia i fratelli; il funerale sarà celebrato sabato alle 10.30 nella parrocchiale di San Biagio a Calalzo di Cadore.

GLI INTERVENTI

Quella di ieri è stata l'ennesima giornata di grande lavoro per i soccorsi in montagna, verso le 14.20 una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo è stata inviata al Rifugio Città di Carpi, dove una turista tedesca di 46 anni era stata colta da malore. La donna è stata trasportata a Misurina dove è stata affidata all'ambulanza per i successivi accertamenti. Il Soccorso alpino di Livinallongo è invece intervenuto sul percorso che sale al Rifugio Cherz, dove un'escursionista 62enne di Buscate (Milano) cadendo si era procurata un probabile trauma al polso. La donna è stata accompagnata a valle dai soccorritori.