CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Figlio di due mamme? «È contro la legge: ineludibile presupposto del riconoscimento di genitorialità è che le due persone abbiano sesso diverso». È con questa motivazione che la Procura di Belluno ha fatto ricorso contro l’iscrizione di un nuovo nato effettuata nei primi giorni di giugno dell’Ufficiale dell’anagrafe del comune di Mel. «Il sindaco doveva rifiutarsi», dice il procuratore, Il piccolo è nato a Feltre da una donna che ha fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita (inseminazione eterologa) e che è unita civilmente ad una persona dello stesso sesso. Il caso di Mel arrivava un mese e mezzo dopo la prima registrazione di questo tipo in Italia, avvenuta a Torino (in precedenza c’erano state altre iscrizioni a Napoli e Milano ma di bimbi nati all’estero da coppie dello stesso sesso e registrati in Italia ndr).