Maltrattamenti alle donne numeri preoccupanti: Belluno batte Milano

di Oliva Bonetti

BELLUNO - Se laè emergenza in Italia, i numeri deldanno uno spaccato del fenomeno che è ancora più grave. È emerso ieri nell'incontro in cui è stata presentato il nuovo locale protetto, ricavato all'interno del Comando provinciale dei carabinieri di Belluno, grazie al contributo di Soroptimist International. In quelle quattro mura accoglienti, le donne, ma non solo, potranno raccontare e denunciare liberamente. Lo potranno fare «senza paura», che è il nome della stanza inaugurata ieri al Nucleo Investigativo provinciale, dove c'è una vera e propria task force specializzata contro questo tipo di reati. Un fenomeno che è la piaga delle Bellunese. Qui nel 2017 sono stati 100 i casi, tra stalking, maltrattamenti in famiglia e violenze su 200mila abitanti. A Milano su 2milioni di abitanti si parla di 500 casi.