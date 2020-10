Meteo. Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Fvg. Auto nel fiume a Cordevole. Vento e piogge, ma l'apice è atteso nel pomeriggio

Ondata di maltempo si abbatte su Veneto e Friuli Venezia Giulia. A Venezia vento di Scirocco forte e tanta pioggia per l'avvio del Mose, ma su tutto il territorio regionale si registrano rovesci. Allerta nel Bellunese, i Comuni in zona rossa sono: Alano, Alpago, Belluno, Cesiomaggiore, Chies, Feltre, Limana, Borgovalbelluna, Ponte nelle Alpi, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre.



Maltempo, cosa sta succedendo

Belluno, piante cadute

Rimane altissima l’attenzione in provincia di Belluno dove le ultime previsioni del tempo sono state corrette prevedendo una situazione migliore rispetto agli aggiornamenti precedenti. In mattinataa causa di alcunela circolazione sulha subito qualche rallentamento. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile.

L’altra situazione d’allarme a La Muda lungo la regionale 203 Agordina a cavallo dei comuni di La Valle e Sedico. Un’auto per cause in corso d’accertamento è finita nel fiume Cordevole. Fortunatamente non destano preoccupazioni le condizioni del conducente che è stato soccorso dal 118. Vigili del fuoco per provvedere alla rimozione dell’auto che potrebbe creare problemi al regolare deflusso del corso d’acqua. In provincia questa mattina molte scuole sono rimaste chiuse proprio in relazione all’allarme. Il picco di maltempo è atteso nel pomeriggio con rovesci piovosi che potrebbero arrivare fino a 150 mm all’ora e venti oltre i 100 km orari. Disagi e piante cadute sono stati segnalati anche nella zona di Feltre.

Allerta meteo: 11 dispersi in Piemonte, morto un vigile del fuoco. Pioggia record, due vittime in Francia Il sferza l'Italia del Nord. Dalla al , tanti gli interventi dei vigili del fuoco. Sono undici le persone disperse in Piemonte nelle scorse ore. Lo rende noto la Regione. Dieci sono i dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche tra il versante italiano e quello francese.

