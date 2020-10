Allerta rossa: domani scuole chiuse in gran parte dei Comuni, invito a non spostarsi L'elenco

BELLUNO - Scuole chiuse per domani, sabato 3 ottobre, a causa dell'allerta maltempo. A seguito dell'incontro in Prefettura, per emergenza maltempo, che si è tenuto questo pomeriggio si è deciso di sospendere l’attività didattica per la giornata di domani. Il Prefetto ha comunicato che ogni sindaco deve fare ordinanza di sospensione.



I Comuni in zona rossa che devono rispettare questa decisione sono:

Alano, Alpago, Belluno, Cesiomaggiore, Chies, Feltre, Limana, Borgovalbelluna, Ponte nelle Alpi, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Tambre