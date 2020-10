Allerta maltempo: in arrivo nubifragi e vento. «Domani massima attenzione, non sarà come Vaia, ma è meglio rimanere in casa»

VENEZIA - «Siamo in allerta rossa per il maltempo - ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia durante in punto stampa di oggi nella sede della protezione civile - Speriamo non piova come prevedono. Ho sentito il commissario del Mose Elisabetta Spitz - annuncia - e so che forse si attiveranno le paratoie».



L'assessore Gianpaolo Bottacin sul fronte maltempo ha aggiornato su cosa si deve attendere il Veneto, specie nella zona Montana e Pedemontana e per quanto riguarda il fronte idrico anche nella Pedemontana Trevigiana e nella Valbelluna, aree "rosse" su cui è stato decretato lo stato d'emergenza.

ta attraversando il Veneto un fronte meteo intenso, tipicamente autunnale - spiega Bottacin - Il picco del maltempo, inizialmente previsto per oggi, è atteso invece per domani specie nella zona Pedementana e della Valbelluna dove l'allerta è rossa





recipitazioni da 70-150 ml, con picchi fino a 300 ml. In quota annunciati violenti venti, più moderati nelle vallate.

Particolarmente intensi i fenomeni nel Bellunese - prosegue Bottacin - non saranno come Vaia, ma ripeto si tratta di fenomeni intensi. Quindi, attenzione all'arrivo del fronte di domani. Se non è strettamente necessario è meglio non uscire e avere atteggiamenti prudenti come non rimanere vicino all'argine dei corsi d'acqua o sostare sopra i ponti dei fiumi. Preciso che non è tutta zona rossa come per Vaia, ma solo in parte. Non bisogna scordare che ci sono ancora le zone compromesse da Vaia, ci sono molti cantieri, ma i lavori sono ancora in corso. Le opere di contenimento non sono completate quindi è richiesta maggiore attenzione. Oggi alle 15.30 il prefetto di Belluno mi ha chiesto un collegamento per avere un aggiornamento sul meteo

.

«Sono previste p