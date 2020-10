​Acqua alta, pioggia e vento di scirocco: è il giorno del Mose. Suonate le sirene a Venezia

VENEZIA - È il giorno del Mose a Venezia, oggi, sabato 3 ottobre 2020. Una giornata che fa storia, che segna lo spartiacque fra il prima e il dopo.



Mose, diretta oggi

L'ordine di sollevare il Mose è arrivato questa mattina alle 6 dal commissario straordinario al Mose, Elisabetta Spitz, insieme con il provveditore alle Opere pubbliche Cinzia Zincone. Il Centro Maree del Comune di Venezia ha previsto un picco di marea per mezzogiorno tra i 135 e i 140 centimetri. Le barriere del Mose si alzeranno. Finora i comportamenti delle barriere sono stati testati solo quando l'acqua era in una fase di morto, cioè con la minima escursione tra la marea massima e la minima. Ma oggi l'acqua alta è pronta a tornare, e ad essa si aggiungono lo scirocco, il vento e la pioggia. Stamani in città le sirene hanno suonato con tre toni per indicare che la marea annunciata arriva, per dire ai veneziani di preparearsi.