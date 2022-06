Nubifragio su Cortina; scoperchiato il tetto della scuola Duca d'Aosta. ​«E' stata una sorta di tromba d'aria». Bufere dal Feltrino al Comelico

CORTINA - Un violento nubifragio, nella serata di domenica 5 giugno 2022, con raffiche di vento che hanno colpito il centro di Cortina doveil tetto della scuola elementare Duca d’Aosta - a pochi metri da Corso Italia - è stato scoperchiato. Danni in tutto l'Ampezzano con alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.

Nubifragio a Cortina

Il tetto scoperchiato, sopra il grande edificio delle scuole elementari Duca d'Aosta, è il danno maggiore causato ieri a Cortina, dal violento temporale che si è scatenato in serata, con forti raffiche di vento. Il fortunale ha colpito anche altre parti del paese, nella conca d'Ampezzo, con l'abbattimento di alberi, soprattutto nella zona residenziale di via Menardi e via Spiga, che hanno causato problemi alla viabilità e forte apprensione negli abitanti. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in diversi punti, sollecitate dalle chiamate dei cittadini e degli amministratori comunali. Alle scuole elementari i pompieri sono stati in sopralluogo, assieme al sindaco Gianpietro Ghedina, al vicesindaco e assessore alla protezione civile Luigi Alverà, alla maestra Monica Dalus, che regge l'istituto scolastico. «E' stata una sorta di tromba d'aria, che si è formata prima dell'entrata di Cortina e ha colpito proprio il tetto della scuola elementare. Ha scoperchiato una parte della lamiera della copertura. Non ci sono stati danni ingenti alla struttura, né problemi alle cose e alle persone, visto l'orario, di una giornata festiva elenca il sindaco Ghedina, al termine delle verifiche sono subito intervenuto, insieme ai vigili del fuoco, che ho allertato, e abbiamo fatto un sopralluogo; ora confidiamo che il maltempo cessi, così da poter intervenire rapidamente con la riparazione del tetto. In tutto questo, lunedì mattina (oggi per chi legge ndr) terremo chiuso il secondo piano, che è occupato dalle scuole medie, mentre le scuole elementari saranno in aula regolarmente. Nel frattempo ci saranno altre verifiche, da parte dei vigili del fuoco e degli uffici comunali». Il sindaco ha emesso l'ordinanza di chiusura del secondo piano, già ieri sera, limitatamente alle classi della scuola secondaria di primo grado Rinaldo Zardini. Il provvedimento considera che lo scoperchiamento rende di fatto parzialmente impraticabile il secondo piano della scuola, sino a quando non saranno fatte le dovute riparazioni.

Maltempo dal Feltrino al Comelico

Alberi a terra e edifici scoperchiati dal Feltrino al Comelico. Le prime chiamate sono arrivate al comando provinciale dei vigili del fuoco attorno alle 19.45. Nel feltrino il maltempo ha scoperchiato il tetto del capannone del quartiere Castello in zona Boscherai. Immediata la gara di solidarietà tra le associazioni per mettere in sicurezza l'area. Il tetto di un altro edificio è stato sventrato a Fonzaso, e altre chiamate sono arrivate da San Gregorio nelle Alpi sempre per chiedere lo stesso tipo di aiuto. Alberi a terra sono stati segnalati nelle vie di mezza provincia, la violenta ondata di maltempo non ha risparmiato neppure l'Agordino. In località Tabiadon di Val di Falcade i vigili del fuoco sono stati allertati per i danni ad un tetto. Sul Passo San Pellegrino sono cadute diverse piante, bloccando il transito e costringendo all'intervento i soccorritori. A Selva di Cadore c'è stato invece uno smottamento che ha creato qualche problema al traffico. A Cencencenighe a riportare i danni maggiori, secondo la prima conta dei danni, sarebbe stato il tetto di un fienile. Solo un incidente stradale, in A27 tra Fadalto e Vittorio Veneto Nord (quindi in corsia Sud), veniva messo in relazione alle folate di vento. Situazione molto complicata anche in Comelico. A Santo Stefano il vento ha sradicato il tetto della stazione di servizio Ess. Immancabili anche i blackout. La frazione di Bes a Belluno in tarda serata era ancora senza corrente.