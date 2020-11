​Malore in baita: ragazzo cade di colpo a terra e sbatte la testa

FALCADE (BELLUNO) - Malore in baita: soccorso un ragazzo. Nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre, verso mezzanotte e mezza, il Soccorso alpino della Val Biois è stato allertato per un ragazzo che si era sentito male in una delle baite della Valfredda.

Il giovane, un ventitreenne di Falcade, aveva infatti avuto un malore, era caduto a terra e aveva sbattuto la testa, perdendo i sensi e riportando una ferita. Poiché la casera non è raggiungibile se non a piedi, una squadra assieme a un'infermiera si è avvicinata in jeep per poi incamminarsi e raggiungere in un quarto d'ora il posto. Medicato il giovane, che si era ripreso quasi subito, i soccorritori lo hanno caricato in barella, trasportato al fuoristrada e da lì al Rifugio Flora Alpina, dove attendeva l'ambulanza della Croce Verde Val Biois per accompagnarlo all'ospedale di Agordo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA