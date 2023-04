VALLADA - Bella stagione alle porte e il Comune di Vallada pubblica il bando per l’affitto di Malga Predazzo, struttura di sua proprietà nel comune di Falcade. L’obiettivo è di affidare l’attività di pascolo, di monticazione e di uso della malga, concedendola in affitto per ulteriori sei anni in modo che gli immobili e i prati siano adeguatamente utilizzati e mantenuti il buono stato. Nel nuovo contratto di affitto sarà comunque inserita una clausola che consente all’Amministrazione comunale di rientrare in possesso del fabbricato rurale per la sua eventuale ristrutturazione e destinazione a diverso utilizzo a favore della collettività, in presenza di contributi pubblici o privati di varia natura o in presenza di adeguate disponibilità di bilancio, con l’eventuale inserimento dell’intervento di ristrutturazione nel piano triennale e nell’elenco annuale delle opere pubbliche. Il canone di concessione a base d’asta per l’affitto è stato fissato per sei anni in cinquemila euro annui. Il termine utile per presentare le offerte è stato fissato alle 10 di venerdì 5 maggio, quindi di seguito saranno aperte le buste con le varie offerte pervenute.



GLI OBBLIGHI

Tra gli obblighi contrattuali che l’affittuario dovrà adempiere figurano il miglioramento dei pascoli annessi alla malga attraverso, se necessario, l’estirpazione di piante e arbusti infestanti e lo sflacio annuale dei terreni non pascolati; la manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture di pertinenza della malga; la pulizia e la manutenzione dell’opera di presa dell’acquedotto e degli abbeveratoi e la manutenzione della viabilità di servizio alla malga e delle scarpate dei terreni adiacenti.



LA VALUTAZIONE

Nel bando sono stati anche inseriti i vari elementi di valutazione che determineranno poi il punteggio, attraverso i requisiti dei partecipanti: essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo singolo o associato con azienda agricola nel territorio comunale di Vallada assicura punti 30; essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo singolo o associato con azienda agricola nel territorio dell’Unione montana agordina dà 20 punti; per quelli invece che hanno la sede legale fuori dal comprensorio agordino il punteggio assegnato sarà di 10 punti; mentre l’offerta di un canone di affitto maggiore rispetto al canone a base d’asta il punteggio assegnato sarà fino ad un massimo di 60 punti.