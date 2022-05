VALBELLUNA/AGORDINO La salma di Luca Rudatis, il 37enne ritrovato domenica privo di vita in auto a Pedavena, sarà sottoposta ad autopsia. L’esame medico-scientifico consentirà di accertare le cause e il momento della morte : verrà effettuato in settimana, quando il pm di turno Marta Tollardo darà incarico al consulente, il medico legale Antonello Cirnelli di Portogruaro.

IL DOLORE

Comprensibilmente sconvolta dal dolore è la famiglia che sottolinea come il giovane non sia « mai stato abbandonato. Non abbiamo compreso fino in fondo la reale situazione di disagio perché a noi raccontava tutta un’altra vita fatta di un lavoro, una casa e una fidanzata. Se mai avessimo immaginato la realtà ce lo saremmo andati a prendere immediatamente. Abbiamo sbagliato a fidarci troppo delle sue parole »

IL RICORDO

«Luca Rudatis, mio figlio: purtroppo è noto quanto è successo » . A parlare, tra le lacrime trattenute con difficoltà, è il papà Giuseppe Rudatis. « Io e la mia ex moglie - spiega - non eravamo al corrente che ultimamente viveva in auto. A noi raccontava che andava regolarmente al lavoro, che aveva preso in affitto un appartamento e che ci viveva con una sua nuova amica. Non ci ha mai detto nulla dei sui drammi e non aveva chiesto aiuto. L’avessimo saputo mai l’avremmo lasciato lì da solo: sarei andato a prenderlo per portarlo a casa mia o da sua madre. Aveva il problema dell’alcol, è vero. Per contrastarlo le abbiamo provate tutte: lo abbiamo fatto accogliere in una comunità e più volte lo abbiamo anche portato in ospedale. Ma ultimamente ci diceva che non beveva più e invece oggi scopriamo che la realtà era diversa » . « Di certo - conclude il padre - Luca non è stato abbandonato. Purtroppo ci siamo fidati di quanto ci raccontava. Ed è andata a finire nel modo peggiore possibile » .