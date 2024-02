Lite di San Valentino in un locale di Arabba: arrestato il fidanzato violento. Ha aggredito anche le forze dell'ordine

ARABBA - Violenta lite tra fidanzati poco dopo la mezzanotte del 14 febbraio, nel locale “La Stube” di Arabba.

Ad assistere alla scena due appartenenti alle forze dell’ordine fuori servizio: un poliziotto e un militare dell'esercito, entrambi impegnati in orario diurno ad Arabba per il servizio di Soccorso piste. I due operatori, dopo essersi avvicinati alla coppia per verificare quanto stesse accadendo, hanno notato che la giovane donna presentava evidenti escoriazioni al volto e versava in uno stato di choc, mostrando anche difficoltà di deambulazione. L’uomo che stava con lei, al contrario, appariva in stato di alterazione psicofisica e riferiva che la fidanzata era caduta in strada poco prima per la presenza di ghiaccio sull’asfalto.

I due appartenenti alle forze dell'ordine, viste le condizioni della ragazza, hanno chiamato il 118, nonostante il parere contrario dell’uomo. Quest’ultimo infatti dava in escandescenza, rompendo in un impulso di rabbia il finestrino anteriore sinistro della propria autovettura per poi aggredire verbalmente con insulti e minacce i due agenti. Sono stati contattati i carabinieri della stazione di Arabba che sono intervenuti per cercare di tranquillizzare l’uomo. Questo, però continuava a minacciare anche i militari, arrivando ad aggredirli fisicamente. A quel punto poliziotti e carabinieri hanno bloccato il giovane a terra per poterlo ammanettare e dichiararne lo stato di arresto per i reati di lesioni personali, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale. E' stato avvisato il Pubblico ministero reperibile della Procura della Repubblica di Belluno, il quale ha disposto la traduzione in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. La giovane nel frattempo è stata trasportata al pronto soccorso.