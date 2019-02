Violento scontro tra due auto a Cesana: tre persone ferite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LENTIAI - Alle 15, i vigili del fuoco sono intervenuti in localitàdiper untra due auto:. I vigili del fuoco arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone occupanti le vetture, venute fuori autonomamente dalle auto, sono state prese in cura dal personale del suem 118 e sono state portate per ulteriori controlli in pronto soccorso. I Carabinieri hanno eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.