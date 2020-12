SEREN DEL GRAPPA - Da ventidue giorni senza telefono. In quarantena, con la compagnia del Covid. E con il marito che proprio in questi giorni ha perso il marito.Albana Castellini, un’anziana signora vive i suoi drammi sola a Seren del Grappa, che è un piccolo paese. Ma lei non vive in paese: vive in Val de la Stua, isolata. Attende la neve che come sempre isolerà la piccola valle. E il telefono è muto. Una situazione difficile che si inserisce in un contesto molto delicato in quanto la donna, oltre a soffrire per la perdita del marito, è anche in quarantena. Ho sollecitato nuovamente il responsabile di zona affinchè venga riparato il guasto -afferma il primo cittadino Dario Scopel.

LA STORIA

Durante la quarantena la donna ha perso il marito, Milo Bozzolan, un uomo notissimo e molto amato tra gli indipendentisti di tutto il Veneto, dei quali è considerato il decano. La Protezione civile, d’accordo col Comune di Seren del Grappa, saliva a portare alla vedova in quarantena i generi alimentari di sopravvivenza. I volontari, gli amici risalgono quasi tutti i giorni nella Val de la Stua e bussano alla porta per sapere come sta. Perché la signora paga regolarmente la bolletta, ma il telefono non ce l’ha. Ha il filo, la cornetta e tutto il resto. Ma il telefono non funziona. Non funzionava neppure quest’estate, per settimane e settimane. E adesso, daccapo. Oggi fanno 22 giorni che la signora ha il telefono muto. E i cellulari, in Val de la Stua, non hanno segnale. La signora s’è mossa, ha chiamato disperatamente la Tim, ha segnalato, le hanno risposto: ora rimediamo, non accadrà più. Glielo avevano detto anche quest’estate: non accadrà più un simile prolungato disservizio. E invece è Natale, arriva la neve e la signora è sola nella valle, col telefono muto. Chissà che a Natale non possa ricevere un bel regalo.

L’ATTENZIONE

L’amministrazione comunale serenese, guidata dal sindaco Dario Scopel, sta seguendo la vicenda e anche ieri ha sollecitato il referente di zona affinchè intervenga al più presto per risolvere questa importante e delicata problematica. Un’istanza che risulta ancor più pressante in quanto questa famiglia sta vivendo da vicino l’esperienza della quarantena. Scopel spiega che "Ogni qualvolta nella nostra zona si registra un evento di maltempo succede che le linee saltano o hanno delle problematiche. Li e in altre zone del territorio comunale e della Valle. Come comune ho sollecitato ufficialmente più volte affinchè la situazione venga sistemata»

