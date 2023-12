Scontro tra due auto lungo la SS 50 a Santa Giustina, un ferito

SANTA GIUSTINA - Sconto tra due auto lungo la strada SS 50, una persona è rimasta ferita. Poco dopo le 9:30 di oggi, venerdì 8 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 50 in via Trevigiana in località Volpere nel comune di Santa Giustina Bellunese per un incidente stradale che ha coinvolto due auto, mentre una persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal Feltre hanno messo in sicurezza le auto, mentre uno dei due conducenti è stato assistito dal personale sanitario del Suem. I carabinieri e la polizia hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.