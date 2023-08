Livinallongo. Uomo di 58 anni si schianta in moto sul passo, ferito e soccorso dall'elicottero

CORTINA/AGORDINO (BELLUNO) - Un incidente ha fatto temere il peggio ieri sul passo Valparola, in comune di Livinallongo, dove un centauro ha perso il controllo della sua moto ed è uscito di strada. L'allarme alle 11,30 quando sul posto è intervenuto l'elicottero Falco 1 e l'ambulanza di Cortina oltre ai vigili del fuoco. L'uomo, un 58enne trevigiano di San Vendemiano è stato elitrasportato al San Martino con un codice di media gravità.

La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, ma poi dopo le operazioni subito riaperta. Intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge.

GLI ALTRI INTERVENTI

È stato uno dei tanti interventi dell'elicottero, impegnato come è accaduto in queste settimane in quota con diverse missioni. Ieri mattina verso le 9 la Centrale del Suem è stata attivata per un uomo infortunatosi, mentre stava facendo dei lavori in località Tabiai Forca a Rocca Pietore. Il 62enne di Alleghe, con un sospetto trauma cranico, è stato assistito dall'equipe medica dell'elicottero di Pieve di Cadore. Dopo essere stato imbarellato, l'uomo è stato issato a bordo con il verricello e trasportato con un codice di media gravità all'ospedale di Belluno.

Falco è stato poi inviato sul Pelmo dove, salendo da solo la normale alla Cima, un 27enne trevigiano di Santa Lucia di Piave, arrivato sull'anfiteatro, aveva proseguito fuori via lungo la spalla sud, finendo incrodato tra le rocce a circa 3mila metri di quota. Individuato dell'equipaggio, è stato recuperato con il verricello e lasciato al Rifugio Venezia.

Una squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina si è invece diretta in jeep al Rifugio Biella, nei cui pressi un'escursionista di Roma di 46 anni aveva riportato un sospetto trauma al ginocchio che le impediva di proseguire a piedi. L'ambulanza di Cortina è poi intervenuta per una persona che era rimasta ferita dopo un trauma: il turista 65enne di Parma è stato portato al punto di primo intervento dell'ospedale ampezzano.

Il Soccorso alpino di Livinallongo ha invece raggiunto con i mezzi un ciclista con un probabile trauma al ginocchio, a causa di una caduta scendendo da Porta Vescovo. L'infortunato è stato trasportato al rendez vous con l'ambulanza.