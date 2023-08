Schianto a Porto Santa Margherita: motociclista viene sbalzato sull'asfalto.

CAORLE - Schianto all'incrocio di Porto Santa Margherita un motociclista vola sull'asfalto. È successo oggi, venerdì 18 agosto verso le 11:30, a Porto Santa Margherita di Caorle. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti per accertare cause e responsabilità. Nello schianto sono rimasti coinvolti un motociclista e un'autovettura all'intersezione tra la strada provinciale 54, viale Panama in quelle tratto, e Corso Venezia che porta al centro di Porto Santa Margherita. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella finendo violentemente sull'asfalto. Subito è stato lanciato l'allarme al 118.

I soccorritori sono arrivati da Caorle con l'ambulanza. L'uomo è stato poi trasferito in ospedale per essere sottoposto alla diagnostica. Fortunatamente non è in pericolo di vita.