ROCCA PIETORE - ​Pauroso schianto in galleria tra un camper, un'auto e una moto: centauro in codice rosso. Tre bimbi feriti sotto choc. Incidente stradale, oggi domenica 23 luglio, intorno alle 10 lungo la strada SP 641: in galleria si è verificato uno schianto tra un camper, un'auto e una moto. Il centauro, il più grave, è stato ricoverato in codice rosso. Feriti anche tre bambini sotto choc, anche loro in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agordo.