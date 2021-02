Perde il controllo della bici elettrica e precipita per 7 metri nel burrone: morto sul colpo

FELTRE - Tragedia questa sera - 19 febbraio - nel Bellunese al confine fra il comune di Feltre e Cesiomaggiore.

Alle ore 18 circa allertata da un cittadino una pattuglia del Radiomobile accorreva in via Dardagnin a Feltre: un uomo era caduto in un burrone con la sua bici elettrica, morendo sul colpo. La pattuglia accertava che la vittima, Denis Bona, 39 anni, di Feltre stava percorrendo la strada che da Arson porta a Salgarda, quando - giunto in via Ponte Salgarda - perdeva il controllo della bici andando a finire nel burrone dopo un volo di circa 7 metri che non gli ha lasciato scampo.

Subito sul posto arrivava il 118 che accertava il decesso del 39enne.

LA BICI SOTTO SEQUESTRO

