In moto contro un auto: 19enne muore, gravissimo l'amico in sella con lui

TRASAGHIS - Un motociclista morto, il suo passeggero ferito ma in condizioni disperate - rispettivamente di 19 e 22 anni - e un automobilista ferito in modo non grave. È il bilancio di uno scontro tra un'auto e una moto avvenuto attorno alle 18 in una galleria nel comune di Trasaghis (Udine).

La vittima è un ragazzo del 2001 di origini marocchine, Hamza A., l'amico è di S. Daniele del Friuli.

Secondo una ricostruzione della dinamica dell'incidente fatta dai Carabinieri, l'impatto è stato violentissimo ed entrambi i motociclisti sono stati sbalzati a parecchi metri di distanza. Il ragazzo che era alla guida della moto è morto all'istante. Il personale del 118, giunto con un elicottero, un'automedica e due ambulanze, è invece riuscito a rianimare il passeggero della moto: è stato trasferito in condizioni critiche in ospedale. Ferito invece non in maniera seria il conducente dell'auto. Sul posto stanno anche operando i Vigili del fuoco

