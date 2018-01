Paura durante la stessa gara in pista Sciatore cade, l'altro colto da infarto

LEGGI ANCHE

VAL DI ZOLDO -in pista durante unaquesta mattina, domenica 28 gennaio, intorno alle 10'30 in. La competizione era stata organizzata dallo "". Durante la discesa S.C., 60enne residente nel Veneziano, ha perso il controllo degli sci ed è rovinato al suolo. Sul posto l'elisoccorso che lo ha trasportato in ospedale a Belluno: il personale medico lo ha ricoverato con. Ma non è finita qui, durante la gara un altro veneziano che partecipava alla manifestazione si è sentito male, stavolta vittima di un: si tratta di un 65enne. Entrambi sono stati assistiti dai militari sciatori della stazione dei carabinieri e del settimo reggimento Alpini di Belluno.