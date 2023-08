Incidente in galleria fra tre moto e tre auto: feriti due centauri

TAIBON - Alle 10.50, di sabato 19 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria di Listolade della SR 203 nel comune di Taibon per un incidente tra tre moto e tre auto: feriti due centauri. I pompieri arrivati da Agordo, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi delle persone coinvolte, che sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem. Due motociclisti trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 12:45.

