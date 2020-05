Scontro Bmw-Ducati sulla Feltrina: due feriti, viabilità in tilt per oltre due ore

Ultimo aggiornamento: 20:07

QUERO VAS - Ancora una domenica con chiusura per incidente della Feltrina, come sembra verificarsi, purtroppo , quasi ogni fine settimana. La strada ora è stata riaperta, ma era stata completamente interrotta intorno alle 17 di oggi, 17 maggio, per unoche si era verificato a, comune di Quero Vas. Come ricostruito dai carabinieri della stazione di Quero, intervenuti sul posto, lo scontro è avvenuto tra unacondotta da R. B, 49enne residente ae una moto Ducati condotta da S.DP., 27enne residente a Crocetta del Montello (Tv),che aveva a bordo una 25enne A.B., residente a Volpago del montello (Tv). I due motociclisti sono ricoverati per accertamenti presso l'ospedale di Feltre. La dinamica è al vaglio. Sul posto anche i sanitari e i vigili del fuoco del distaccamento di Feltre.Poco prima, oggi, 17 maggio intorno alle 15 ad Arsié, sulla Ss 50 bis,altro incidente tra un'alfa Romeo condotta da F.A, 28enne cittadino albanese residente a San Martino di Lupari (Pd) con a bordo N.G. 22enne donna residente a Carmignano di Brenta (Pd) e una Cittoen c3 condotta da C.B 19enne che trasportava due una 17enne.Entrambe le ragazze sono residenti a Arsiè e ricoverate per accertamenti presso l'ospedale di Feltre.