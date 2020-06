BELLUNO - I vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti poco prima delle ore 16:30 nel comune di

Ponte delle Alpi per un pauroso incidente stradale che che ha visto coinvolta un'auto - una Citroen C3 nera - e un camion dell'ANAS.

Ferito l'automobilista ma in modo non grave: portato comunque al pronto soccorso per accertamenti. Si tratta di un vicentino di Cassola (vi) di 43 anni, M. F. le sue iniziali.

Ultimo aggiornamento: 19:28

