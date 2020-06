Ultimo aggiornamento: 18:55

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Un pauroso incidente stradale con feriti oggi 18 giugno in via Argine averso le 17.Si è trattato di un frontale tra due auto, una delle quali una Panda di servizio delle Poste Italiane: almeno 2 le persone ferite.Sul posto i colleghi di Montebelluna, 118 e forze dell'ordine per regolare il traffico che ha subito pesanti disagi.