Esce di strada in auto e si schianta contro un muretto: mezzo distrutto, un ferito /Foto

QUERO-VAS - Incidente alle 7.05 di questa mattina, 16 dicembre, in località Caorera di Quero-Vas, lungo la Sp1 bis Madonna del Piave. Un'auto è uscita di strada autonomamente finendo contro un muretto laterale. La vettura è andata distrutta. Quattro feriti, di cui uno incastrato grave portato a Treviso in elicottero. Gli altri tre portati ospedale Feltre in ambulanza. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.